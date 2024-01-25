Россия ищет дыры в украинской ПВО: как это связано с остановкой помощи от США

Страна-агрессор начала прощупывать украинскую систему ПВО в поисках пробелов, которые, по мнению россиян, могли в ней появиться после остановки военной помощи от главного союзника – США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила журналистам заместитель министра обороны США по международной безопасности Селесте Валландер, пишет "Reuters".

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В материале отмечается, россияне используют баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники для поиска уязвимых районов. При этом Россия пыталась заставить Украину тратить дефицитные зенитные ракеты для противодействия этим нападениям.

"Пока им это не удалось. За последние несколько лет украинцы имеют большой опыт того, как противостоять российским нападениям", — отметила чиновница.

Валландер также задали вопрос, действительно ли Украина испытывает дефицит вооружений из-за остановки американской помощи. На это чиновница сказала, что союзники США активизировались, чтобы помочь преодолеть нехватку определенных видов вооружений. Впрочем, она признала, что в самой Украине обеспокоены ситуацией.

"Они (украинцы – ред.) считают, что у подразделений нет необходимых запасов боеприпасов", — сказала Валландер.

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