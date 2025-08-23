Россия идет на рекорд: сколько "шахедов" собирается выпускать в месяц

Рубрики
Россия намерена производить более 6 тысяч дронов типа "шахед" каждый месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Источник в украинской разведке рассказал, что помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в РФ обходиться гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.
Он добавил, что это произошло за счет масштабного производства "шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.
В то же время, как говорится в материале, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость "Шахед-136" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.
Для сравнения издание приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.
В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.
Также издание "Комментарии" сообщало – Служба безопасности Украины второй раз через неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.