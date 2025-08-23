Россия идет на рекорд: сколько "шахедов" собирается выпускать в месяц

Россия намерена производить более 6 тысяч дронов типа "шахед" каждый месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Источник в украинской разведке рассказал, что помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в РФ обходиться гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов", — сказал источник.

Он добавил, что это произошло за счет масштабного производства "шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

В то же время, как говорится в материале, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость "Шахед-136" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.

Для сравнения издание приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.

"(Такая — ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки", — пишет CNN.

В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.

