Россия и Иран продолжают сближение: есть ли еще у мира возможность этому помешать

Институт изучения войны (ISW) сообщает о визите в Иран секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. По выводам экспертов организации, вероятна цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет России". Как Украине и миру реагировать на угрожающее сближение Москвы и Тегерана? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

Нельзя позволять расширяться этому скрытому блоку

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет:

"Главное, что объединяет Иран и РФ – это антизападный нарратив в их идеологии. Поэтому бесполезно ожидать, что осуждение их действий со стороны цивилизованного мира приведет к ограничению контактов и поставок оружия".

По словам эксперта, Иран, как и Россия, уже привыкли жить в условиях ограничений, а точнее – в поиске путей для того, чтобы эти санкции обойти. Однако это не означает, подчеркивает он, что их не следует осуждать и не нужно налагать новые санкции. Ведь это может стать сигналом для других режимов и государств, которые могут склоняться к антизападным нарратам. Нельзя позволять расширяться этому скрытому блоку, уверен Богдан Петренко.

"В то же время, эффективным будет поиск союзников среди противников Ирана, включая Израиль, – отмечает он. – Также важно распространять информацию о том, какие будут последствия помощи россиянам в агрессии против Украины. И, конечно, необходимо поддерживать все антидиктаторские движения, присутствующие на территории Ирана и РФ. Авторитарные режимы более эффективно уничтожаются изнутри".

Сотрудничество с РФ только укрепит Иран и КНДР поскольку на продаже ракет и других боеприпасов путинскому режиму они смогут неплохо подзаработать

Россия и Иран, как, впрочем, и КНДР (Северная Корея), — уже давно представляют угрозу для международной безопасности своим неконструктивным, непредсказуемым поведением. На этом акцентирует политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

Он считает, что отреагировать на поставки иранских ракет и дронов, а также северокорейских артиллерийских снарядов в Россию можно двумя способами.

"Первый способ — ввести новые санкции против этих трех государств. Сомнительно, что онии остановят поставки оружия, но усугубят и без того плачевное социально-экономическое положение в КНДР и Иране, еще больше усложнят жизнь россиянам, которым остается только мечтать о довоенном времени. Второй способ, на мой взгляд, более адекватный поведению стран-изгоев, – нанести точечные ракетно-бомбовые удары по военно-промышленным предприятиям и складам с оружием и боеприпасами на территории Ирана и Северной Кореи. На проведение такого рода операций есть силы и средства у США и их региональных союзников Израиля — в случае Ирана, и Южной Кореи — в случае КНДР. Обстановка для этого благоприятная. В Иране растет социальная напряженность и конфликт общества и правящего режима".

К тому же, напоминает Георгий Кухалейшвили, израильтяне вполне успешно уничтожают военные объекты Ирана в Сирии. А между Южной Кореей и Северной Кореей вспыхнул новый кризис (северокорейцы обстреляли из ракет прибрежную зону Южной Кореи).

"Сотрудничество с РФ только укрепит Иран и КНДР поскольку на продаже ракет и других боеприпасов путинскому режиму они смогут неплохо подзаработать и получить средства для совершенствования ракетных вооружений, проведения ядерной программы. Украине стоит преподносить Россию, Иран и КНДР как новую ось зла, представляющую угрозу не только для наших граждан, но и всего мира, убеждать западных партнеров в целесообразности жестких мер", – констатирует эксперт.

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