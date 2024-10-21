Россия и ее союзники "откровенно насмехаются" над партнерами Украины: у Зеленского сделали заявление

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Slava Kot
Руководитель офиса президента Андрей Ермак прокомментировал возможность России и ее союзников получать подсанкционные товары двойного назначения, которые впоследствии используются в войне против Украины. По его словам, Запад должен действовать уже сейчас для противостояния союзникам Москвы.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Ермак рассказал о схемах, которыми Россия получает западные товары, несмотря на наложенные санкции.
По словам руководителя Офиса президента, Россия и ее партнеры создают фиктивные учреждения, поддерживающие деятельность "теневого флота" РФ, транспортирующего российский газ. Кроме того, в российском оружии присутствуют западные компоненты.
Ермак отмечает, что авторитарные страны прямо смеются над Западом, которому нужно быстро отвечать на действия союзников России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в компонентах северокорейской ракеты, сбитой в Полтавской области, обнаружили западные компоненты, большинство которых составляют американские микросхемы. Глава МИД Андрей Сибига назвал это явление "возмутительным".
Также "Комментарии" писали о заявлении из Кремля, где сообщили о "дипломатическом триумфе" России.
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