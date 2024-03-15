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Россия хотела захватить два населенных пункта во время наступления: возможен ли прорыв фронта

Пока у врага нет потенциала, чтобы он мог воплотить свои планы в реальность

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказывают, что нынешняя линия фронта может оказаться очень уязвимой. Причиной этого является дефицит боеприпасов и нарастающего военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США. Этим могут воспользоваться оккупационные войска для внезапного и неожиданного прорыва. Возможен ли прорыв фронта противником? Что не удалось противнику во время зимнего наступления? Издание "Комментарии" выясняло ответы на эти вопросы, изучая мнения экспертов.

Россия хотела захватить два населенных пункта во время наступления: возможен ли прорыв фронта

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Основная цель россиян не была достигнута

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что, несмотря на определенные успехи, такие как захват Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области, российские попытки захватить Роботино Запорожской области и Купянск Харьковской области — завершились неудачей.

"По основной линии столкновения интенсивность боевых действий перешла в совершенно другую форму. Основная цель россиян не была достигнута, а именно — максимальное продвижение и выход к административным границам Донецкой области и выход по границам Луганской области. Увлечения, например, Белогоровки, которая есть не менее горячей точкой, чем многие другие по линии столкновений", — заметил он.

По его словам, зимнее наступление российских войск привело к рекордно высоким потерям, особенно в пехотных подразделениях.

Нет оснований говорить, что сегодня россияне способны прорвать фронт.

Военный эксперт Петр Черник в интервью "РБК-Украина" рассказал, что в настоящее время у оккупационных войск "нет за счет кого и чего совершить прорыв на тех или иных участках фронта". Если бы у них этот потенциал был, то они бы давно его уже применили.

"Россияне могут замещать в сутки 1000-1200 человек, больше не могут. И пока Путин не будет переназначен на посту президента и не будет привлечена концепция "вставай, страна огромная", я не понимаю как удастся что-то прорывать по-настоящему", – сказал Черник.

Он объясняет, настоящее прорывание – это когда есть продвижение в одной точке по хотя бы ширине где-то 3 км, а по глубине 5 км.

"Это оперативные показатели работы механизированного полка. Ничего подобного на эту минуту не наблюдается. Давит ли противник? Давит. Имеет ли локальные успехи? Имеет. Но после Авдеевки больших успехов у него по большому счету нет. Это однозначно", — подчеркнул Черник.

По мнению эксперта, подобные месседжи в изданиях по "опасности внезапного прорыва российских войск" — это давление на сознание собственного населения. А в первую очередь – истеблишмент.

"И это правильно. Ведь решение принимают люди под действием самых разных информационных факторов. Вот и все", — считает Петр Черник.

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