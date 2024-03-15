Россия хотела захватить два населенных пункта во время наступления: возможен ли прорыв фронта

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказывают, что нынешняя линия фронта может оказаться очень уязвимой. Причиной этого является дефицит боеприпасов и нарастающего военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США. Этим могут воспользоваться оккупационные войска для внезапного и неожиданного прорыва. Возможен ли прорыв фронта противником? Что не удалось противнику во время зимнего наступления? Издание "Комментарии" выясняло ответы на эти вопросы, изучая мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Основная цель россиян не была достигнута

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что, несмотря на определенные успехи, такие как захват Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области, российские попытки захватить Роботино Запорожской области и Купянск Харьковской области — завершились неудачей.

"По основной линии столкновения интенсивность боевых действий перешла в совершенно другую форму. Основная цель россиян не была достигнута, а именно — максимальное продвижение и выход к административным границам Донецкой области и выход по границам Луганской области. Увлечения, например, Белогоровки, которая есть не менее горячей точкой, чем многие другие по линии столкновений", — заметил он.

По его словам, зимнее наступление российских войск привело к рекордно высоким потерям, особенно в пехотных подразделениях.

Нет оснований говорить, что сегодня россияне способны прорвать фронт.

Военный эксперт Петр Черник в интервью "РБК-Украина" рассказал, что в настоящее время у оккупационных войск "нет за счет кого и чего совершить прорыв на тех или иных участках фронта". Если бы у них этот потенциал был, то они бы давно его уже применили.

"Россияне могут замещать в сутки 1000-1200 человек, больше не могут. И пока Путин не будет переназначен на посту президента и не будет привлечена концепция "вставай, страна огромная", я не понимаю как удастся что-то прорывать по-настоящему", – сказал Черник.

Он объясняет, настоящее прорывание – это когда есть продвижение в одной точке по хотя бы ширине где-то 3 км, а по глубине 5 км.

"Это оперативные показатели работы механизированного полка. Ничего подобного на эту минуту не наблюдается. Давит ли противник? Давит. Имеет ли локальные успехи? Имеет. Но после Авдеевки больших успехов у него по большому счету нет. Это однозначно", — подчеркнул Черник.

По мнению эксперта, подобные месседжи в изданиях по "опасности внезапного прорыва российских войск" — это давление на сознание собственного населения. А в первую очередь – истеблишмент.

"И это правильно. Ведь решение принимают люди под действием самых разных информационных факторов. Вот и все", — считает Петр Черник.

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