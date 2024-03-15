Россия хотела захватить два населенных пункта во время наступления: возможен ли прорыв фронта

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Кравцев Сергей
Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказывают, что нынешняя линия фронта может оказаться очень уязвимой. Причиной этого является дефицит боеприпасов и нарастающего военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США. Этим могут воспользоваться оккупационные войска для внезапного и неожиданного прорыва. Возможен ли прорыв фронта противником? Что не удалось противнику во время зимнего наступления? Издание "Комментарии" выясняло ответы на эти вопросы, изучая мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Основная цель россиян не была достигнута
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что, несмотря на определенные успехи, такие как захват Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области, российские попытки захватить Роботино Запорожской области и Купянск Харьковской области — завершились неудачей.
По его словам, зимнее наступление российских войск привело к рекордно высоким потерям, особенно в пехотных подразделениях.
Нет оснований говорить, что сегодня россияне способны прорвать фронт.
Военный эксперт Петр Черник в интервью "РБК-Украина" рассказал, что в настоящее время у оккупационных войск "нет за счет кого и чего совершить прорыв на тех или иных участках фронта". Если бы у них этот потенциал был, то они бы давно его уже применили.
Он объясняет, настоящее прорывание – это когда есть продвижение в одной точке по хотя бы ширине где-то 3 км, а по глубине 5 км.
По мнению эксперта, подобные месседжи в изданиях по "опасности внезапного прорыва российских войск" — это давление на сознание собственного населения. А в первую очередь – истеблишмент.
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