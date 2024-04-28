Россия хочет захватить стратегическую инициативу: Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась

Ситуация на фронте сейчас обостряется. Российская армия намерена захватить стратегическую инициативу на поле боя. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

"Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах", — сказал Александр Сырский.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, захватчики активно атакуют по всей линии фронта, по некоторым направлениям – имеют тактические успехи.

Главнокомандующий говорит, что сейчас происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.

Наиболее сложное положение на Покровском и Кураховском направлениях, где идут тяжелые бои.

Сырский сообщил, что враг на этих направлениях пробивается силами четырех бригад, хочет развивать наступление западнее Авдеевки и Марьинки, прорываясь в Покровск и Курахово.

Защитники подразделений Сил обороны Украины, оберегая жизнь и здоровье военных, перемещаются на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В этих направлениях враг имеет определенные тактические успехи, но оперативного преимущества не добился.

Украинская армия наносит агрессору максимальные потери, уничтожая личный состав, в том числе и военную технику. Для усиления обороны на указанных направлениях, на замену потерпевших потери подразделений осуществляют перемещение бригад, имеющих восстановленную боеспособность.

Как продолжил Александр Сырского, на севере Украины оккупанты продолжают обстрел пограничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях и продолжают диверсионно-разведывательную деятельность.

Однако признаков подготовки врага к наступательным действиям в северных регионах Украины отсутствует.

"Вместе с тем отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями". – завершил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командир из 3-й ОШБр рассказал о большой проблеме на передовой