Россия хочет выйти на круглосуточные атаки "Шахедами": чем может ответить Украина

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Кравцев Сергей
Непрекращающиеся запуски беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed являются элементом вражеской разведки. Впрочем, усиливая их производство, страна-агрессор желает выйти на круглосуточный режим атак в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: Нацполиция
Глава ЦПД добавил, что в эту игру можно играть вдвоем, поскольку в отличие от украинской противовоздушной обороны (ПВО), российская – имеет точечный характер и точно не сможет прикрыть всю территорию Российской Федерации. В то же время усиление интенсивности дроновых атак по России в конечном итоге приведет к регулярным провалам вражеской ПВО, как это было во время удара по городу Торопец.
Читайте также на портале "Комментарии" — второй раз за последние дни вблизи Хмельницкой АЭС во время воздушной атаки был зафиксирован пролет вражеского ударного дрона. Об этом рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По словам Сергея Тюрина, Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС.
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