Россия хочет выйти на круглосуточные атаки "Шахедами": чем может ответить Украина

Непрекращающиеся запуски беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed являются элементом вражеской разведки. Впрочем, усиливая их производство, страна-агрессор желает выйти на круглосуточный режим атак в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: Нацполиция

"Постоянные залеты шахедов являются элементом разведки. Для россиян шахеды остаются именно ударным оружием на ближние дистанции. Что касается дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", — заявил Андрей Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что в эту игру можно играть вдвоем, поскольку в отличие от украинской противовоздушной обороны (ПВО), российская – имеет точечный характер и точно не сможет прикрыть всю территорию Российской Федерации. В то же время усиление интенсивности дроновых атак по России в конечном итоге приведет к регулярным провалам вражеской ПВО, как это было во время удара по городу Торопец.

Читайте также на портале "Комментарии" — второй раз за последние дни вблизи Хмельницкой АЭС во время воздушной атаки был зафиксирован пролет вражеского ударного дрона. Об этом рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня (20 сентября, — ред.), во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости от ХАЭС", — сообщил глава ХОВА.

По словам Сергея Тюрина, Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС.

"Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС – очередное подтверждение", — констатировал Тюрин.

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