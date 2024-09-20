Россия продолжает ядерный шантаж: какая украинская АЭС оказалась под угрозой

Второй раз за последние дни вблизи Хмельницкой АЭС во время воздушной атаки был зафиксирован пролет вражеского ударного дрона. Об этом рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает портал "Комментарии".



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"Сегодня (20 сентября, — ред.), во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости от ХАЭС", — сообщил глава ХОВА.

По словам Сергея Тюрина, Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. "Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС – очередное подтверждение", — констатировал Тюрин.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 20 сентября 2024 года российские войска атаковали территорию Украины 70-ю ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БпЛА, девять вражеских беспилотников были локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала).

"Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия, вероятно, готовится к массированному обстрелу территории Украины.



