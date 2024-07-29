Россия хочет такой «мир», чтобы получить под контроль 80% территорий Украины, которые она не захватила

Возможное президентство Дональда Трампа представляет угрозу Украине не только из-за потенциальной остановки поставок оружия и принуждения к территориальным уступкам, но и из-за давления на провозглашение нейтрального статуса. Последнее, вероятно, является самой желанной целью Кремля, пишет Financial Times.

Мирные переговоры

Издание отмечает, что цель сделать Украину нейтральной озвучил в июне сенатор Джей Ди Вэнс, которого Трамп хочет видеть своим вице-президентом в случае победы на выборах.

При этом издание приводит слова советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан о том, что Россия сейчас хочет кастрированной Украины, которая не сможет должным образом защитить себя. Она до сих пор хочет покорить Украину.

Весной 2022 года Россия потребовала нейтрального статуса Украины и фактического роспуска украинской армии в проекте так называемого мирного соглашения. Издание напоминает, что, по словам одного из украинских чиновников, захватчики просили, чтобы украинцы положили оружие на склады, которые они будут охранять, и полного вето на нашу внешнюю политику.

Автор публикации отмечает, что украинцы хорошо понимают всю опасность принятия российских требований, однако дискуссия о нейтралитете до сих пор остается актуальной.

"Наибольшим препятствием для мира является не глубокая нежелание Украины идти на территориальные уступки — хоть это и реально. Дело в том, что Россия все равно потребует урегулирования, которое предусматривало бы покорение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Именно поэтому гарантии безопасности для Украина будет центральной для любых будущих мирных переговоров", – говорится в статье.

Принять Украину в НАТО пока Россия все еще оккупирует часть территории страны, было бы сложно. Образцом могла быть Западная Германия времен холодной войны, но в такой вариант мало кто верит. Еще одна идея, имеющая мощных поклонников в Вашингтоне, — это "израильский вариант", или "вариант дикобраза". Он предусматривает, что вместо официальных договорных обязательств по защите Украины, Запад просто поможет Украине вооружиться так, чтобы самостоятельно сдерживать будущую российскую агрессию.

"Но даже вариант с дикобразом противоречит требованиям России по поводу кастрированной Украины. Путин, похоже, ждет событий в Америке. Администрация Байдена не согласится на кастрацию Украины. Но администрация Трампа-Венса может. Пока результаты выборов в США остаются под сомнением, Путин имеет все стимулы продолжать борьбу", – пишет FT.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не должна ждать , когда ей разработают мирный план, а активно работать над ним самостоятельно.



