Россия хочет создать в оккупированном украинском городе военный вуз

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Кравцев Сергей
Российские захватчики стоят планы о создании во временно оккупированном Донецке военного высшего учебного заведения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Российские военные. Фото: из открытых источников
В сопротивлении рассказывают, что федеральное государство казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" должно быть образовано МО РФ до 1 декабря 2023 года.
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Плановая штатная численность заведения вместе с курсантами 3,5 тыс. человек.
Там также добавили, что функционирование таких заведений является нарушением международного права, ведь такие заведения по факту вербуют жителей временно захваченных регионов на войну против родины.
Стоит отметить, россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.
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Ранее "Комментарии" писали – в то время, когда россияне ждут от ВСУ основного удара на юге, большие проблемы у оккупантов могут начаться именно на востоке. Так считают некоторые военные эксперты, предрекая, что вскоре могут начаться бои уже за главный город Донбасса – Донецк. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
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