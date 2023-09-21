Россия хочет создать в оккупированном украинском городе военный вуз

Российские захватчики стоят планы о создании во временно оккупированном Донецке военного высшего учебного заведения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сопротивлении рассказывают, что федеральное государство казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" должно быть образовано МО РФ до 1 декабря 2023 года.

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Плановая штатная численность заведения вместе с курсантами 3,5 тыс. человек.

"Рассадник окупантов образуют на базе созданного террористами училища, которое функционировало с 2015 года на нужды так называемой "армии ДНР", — отметили в ЦНС.

Там также добавили, что функционирование таких заведений является нарушением международного права, ведь такие заведения по факту вербуют жителей временно захваченных регионов на войну против родины.

Стоит отметить, россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

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Ранее "Комментарии" писали – в то время, когда россияне ждут от ВСУ основного удара на юге, большие проблемы у оккупантов могут начаться именно на востоке. Так считают некоторые военные эксперты, предрекая, что вскоре могут начаться бои уже за главный город Донбасса – Донецк. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.



