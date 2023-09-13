Деоккупация Донецка: когда ВСУ могут ее начать

В то время, когда россияне ждут от ВСУ основного удара на юге, большие проблемы у оккупантов могут начаться именно на востоке. Так считают некоторые военные эксперты, предрекая, что вскоре могут начаться бои уже за главный город Донбасса – Донецк. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Как только россияне снизили боевое давление на наши части, сразу же в обратную сторону пошло вот это движение

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "ТСН" заявил, что россияне действительно сконцентрировали недалеко от временно захваченного Донецка огромное количество сил и средств. Но это может не стать преградой, и украинская армия может начать освобождение города.

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Роман Свитан отметил, россияне сами могут открыть путь на Донецк для Украины. Все дело в том, что в последнее время оккупанты начали перебрасывать часть подразделений, которые ранее выполняли задачу по сдерживанию ВСУ на Донецком направлении на Запорожское направление, чтобы там остановить продвижение наших войск.

Эксперт подчеркивает, фактически россияне сами обнажили некоторые части в районе Донецка, чем сразу воспользовались украинские защитники в районе Авдеевки и в районе Марьинки. Там тоже есть у нас хоть и незначительное, но продвижение вперед.

"Поэтому они (ред. – россияне), вероятнее всего, будут откатываться на стартовые позиции.,., из которых они выходили еще в прошлом году, выдвигаясь из Донецка. Мы попытаемся сначала их загнать в город, а потом и начать город деоккупировать, там есть такая возможность.., если будет достаточное количество сил и средств для выполнения этих задач", — высказался Роман Свитан.

Авдеевка – это выход на Донецк

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "УНН" высказал мнение, что, сумев закрепиться в части поселка Опытное, ВСУ могут создать плацдарм, откуда украинские войска смогут развивать наступление в направлении Донецка.

“Там, кстати, Донецкий аэропорт бывший на расстоянии где-то 2-2,5 километра от поселка и сам город Донецк. И это важно, потому что мы в обороне, которую оборудовали российские оккупанты очень долгое время, сделали дыру и можем ее использовать, если будет возможность и решение Генштаба, для развития наступления, и это выводит нас на окраины Донецка”, – рассказал эксперт.

Олег Жданов подчеркивает, не зря россияне так долго пытались захватить Авдеевку, выбив ниш войска оттуда. Ведь Авдеевка – это выход на Донецк, и россияне хотели как можно дальше отодвинуть наших военных от Донецка. Но произошло наоборот.

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