Украинские и западные должностные лица рассматривают усиленные обстрелы Харькова со стороны России как попытку заставить мирных жителей эвакуироваться.

Удар по Харькову

Харьков, который находится на северо-востоке Украины и расположен менее часа езды от российской границы, в последнее время стал жертвой все нарастающих обстрелов ракетами, беспилотниками и тяжелыми управляемыми бомбами. По словам издания Bloomberg, энергетическая инфраструктура города пострадала, а жилые дома превратились в руины.

Город, где до войны проживало около 1,5 миллионов человек, стал объектом регулярных атак с февраля 2022 года. Однако последние действия со стороны Кремля вызывают подозрение в том, что это спланированные усилия, чтобы сделать город непригодным для проживания, заявили чиновники на условиях анонимности.

В материалы говорится, что осада Харькова является одним из основных направлений военной операции России, направленной на истощение артиллерийских запасов и ослабление украинской противовоздушной обороны, а также уменьшение численности украинских войск. За два года войны условия жизни в городе стали опасными. Повреждения значительны, а атаки не прекращаются, отмечают журналисты. Если жители останутся, властям будет трудно возобновить функционирование города до следующей зимы, говорится в материале издания.

Хотя почти никто не предполагает, что российским силам удастся захватить город в ближайшее время, украинские военные укрепляют оборону и чиновники из окружения президента Владимира Зеленского считают, что у России недостаточно ресурсов для серьезного наступления.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, американские чиновники сомневаются, что у Москвы есть возможность атаковать Харьков без пополнения численности армии. Администрация президента Байдена также анализирует, как США могут помочь в сфере энергетики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Харьков обречен стать заложником страны-террориста России.



