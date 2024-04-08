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Харьков обречен стать заложником РФ. Какого эмоционального решения Киева ждет враг

РФ уничтожает Харьков, чтобы спровоцировать руководство страны на принятие эмоционального решения по его защите, считает волонтер Роман Доник. По его словам, оккупанты хотят, чтобы для защиты города с военных объектов переместили ПВО

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Роман Доник, в ближайшее время Харьков обречен стать заложником террористических намерений России, которая в полной мере пользуется его близостью к границе.

Харьков обречен стать заложником РФ. Какого эмоционального решения Киева ждет враг

Удар по Харькову

Кроме того, отмечает волонтер, Харьков является большим городом, в нем проживает много жителей, и задавая по ним регулярные террористические удары можно оказывать давление на политическое и военное руководство страны.

"Сейчас РФ помимо выноса энергосистем, еще и оказывает давление на военных и политиков, чтобы они начали принимать в условиях ограниченных ресурсов, ошибочные решения "на эмоциях"
, – пишет в Фейсбуке волонтер.

По его мнению, столь ошибочным решением может стать передислокация ЗРК Patriot из других городов, чтобы защитить жителей Харькова. Однако, отмечает волонтер, реальность такова, что систем ПВО в Украине остро не хватает. Если какую-нибудь из них дополнительно перебросить в Харьков, то это будет означать, что где-то будет обнажен один из военных объектов.

"А это потеря техники, людей и в результате ослабления на фронте, потери территории и оккупация",
– добавил эксперт.

Однако, добавил он, оккупанты будут продолжать давить на Харьков, в том числе используя КАБы.

"Они будут провоцировать и ждать откуда в Харьков переместят средства ПВО. И ударят туда. Очень надеюсь, что не будет никаких решений "для пиара" или "на эмоциях"
, – добавил волонтер.

При этом он добавил, что Харьков также несет выгоду захватчикам, так как помогает создать так называемые обманные маневры. По его словам, у врага нет сил и ресурсов для того, чтобы захватить город. Впрочем, по его словам, оккупанты могут создать видимость наступления на город. Они даже могут пробовать взять его под полный огневой контроль.

"На самом деле, две-три дивизии это небольшая цена для РФ, для того чтобы попытаться заставить руководство ВСУ, перебрасывать силы с других участков фронта"
, – подчеркнул Доник.

По его словам, реальность такова, что пока западные партнеры не передадут Киеву системы ПВО и истребители, Харьков и дальше будет страдать от террористических действий россиян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще год назад властям Харькова предлагали создать группы , которые усилят противовоздушную оборону города, но тогда чиновники якобы отмахнулись от этой идеи.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid0sTppo9coCjNpyH5xinBCJ4RgCmSnX9Srz4crtBKdevEyHtDJrEnHdtWpA7SRDnRl
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