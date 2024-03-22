Россия хочет переломить войну в Украине. Планы Путина озвучил Песков

То, что украинцы смогли атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, точно стало новым этапом войны. Дальнейшие такие удачные удары могут оказаться достаточно чувствительными как для российской экономики, так и для армии, заявила нардеп Виктория Сюмар.

Виктория Сюмар

Вероятно, по ее словам, именно этим вызваны сегодняшние варварские атаки на энергетические объекты Украины, при том что температура уже плюс 10.

При этом, как отметила нардеп, атаки были достаточно системными. Сначала имела место неудачная попытка ударить по центрам принятия решений в Киеве. Обошлось воронками, выбитыми стеклами и ранеными. Далее, по ее словам, уже значительно тяжелее по результатам удары по Харькову, Запорожье, Днепру, Хмельницкому, Бурштыну, Ладыжину и тд.

"Есть предупреждение, что бомбардировщики снова в состоянии готовности. Российский режим давно их копил перед выборами. Это означает, что враг хочет достичь накопительного эффекта паники и уныния в Украине в ответ на наши технологии, способные наносить чувствительные удары по России. И здесь я точно имею в виду не какое-то Теткино, а именно НПЗ",

– подчеркнула Сюмар.

По ее словам, все намерения России относительно того, чего она хочет достичь, просматривается в интервью спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, который четко сказал, что Россия живет в условиях войны, а это требует мобилизации усилий каждого.

"Это прямой признак того, что путинский режим будет готовить новую массовую мобилизацию. Кроме ста тысяч, которые сейчас завершают слаживание. Если враг сможет усилить свою армию на 300-500 тысяч человек, это будет иметь очень ощутимое влияние на фронт. И оно будет крайне отрицательным для нас",

– добавила политик.

Кроме того, по ее словам, Песков четко озвучил цель кремлевского диктатора Владимира Путина — четыре области, включенные в конституцию РФ, и полную защиту Крыма. И даже — вплоть до уничтожения украинского государства, если оно будет "угрожать Крыму".

"Это фактически означает, что Россия сделает весомую ставку на следующие полгода, в которые попытается переломить ход войны. Ибо к мобилизации следует добавить еще активное развитие их впк с дронами, рэбами, гиперзвуковыми ракетами и тд"

, – подчеркнула Сюмар.

По ее словам, это та реальность, которую следует трезво осознать всем союзникам Украины и прекратить привычные политические игры по оружию.

"Ведь в случае нашего проигрыша российская армия окажется крайне технологичной и будет представлять реальную угрозу членам НАТО, расширение которого Путин считает началом "геополитического кризиса" и разрушением балансов",

– добавила нардеп.

По ее словам, Украине нужна мобилизация, дальнейшее развитие дронных технологий и РЭБов, качественные фортификационные сооружения, режим экономии на всем, кроме армии и привлечения всей возможной и невозможной дипломатии для разблокирования американской помощи и большего количества ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил , что РФ фактически находится в состоянии войны.