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Россия готовится открыть второй фронт: новая ИПСО Кремля или есть повод для переживания

По информации ЦПД, Россия запустит ИПСО об открытии второго фронта из Беларуси

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Эксперты Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) прогнозируют, что Россия активизирует информационно-психологическую операцию о якобы открытии второго фронта со стороны Беларуси. Время от времени враг прибегает к подобным манипуляциям и вот вновь будет пытаться расшатывать обстановку. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦПД.

Россия готовится открыть второй фронт: новая ИПСО Кремля или есть повод для переживания

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Центре ожидают в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины.

По мнению аналитиков, основная цель этой ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе.

Стоит обратить внимание, что 27 мая начались совместные российско-белорусские учения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. В них принимают участие авиация, зенитные, ракетные и радиотехнические подразделения ВС Беларуси, а также разведывательная и истребительная авиация России.

В Беларусь на прошлой неделе прибыли шесть российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин совершил (прихватив с собой нового министра обороны Андрея Белоусова) однодневный визит в подконтрольную ему Республику Беларусь (РБ). В тот же день там якобы приземлился самолет беглого украинского президента Виктора Януковича. В Беларуси Путин продолжил российскую ИПСО, назвав президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и заявив, что теперь непонятно, с кем подписывать возможные "мирные соглашения". О чем говорит путинский визит в Беларусь и сделанные именно там заявления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/10545
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