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Россия готовится к крупному наступлению: The Economist назвал сроки

Анадитики The Economist прогнозируют, что с наступлением лета Россия может готовить новое крупное наступление

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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С наступлением лета существенно повышается угроза нового масштабного наступления российских оккупационных войск по всей длинной линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Economist.

Россия готовится к крупному наступлению: The Economist назвал сроки

Наступление России. Фото: из открытых источников

Авторы указывают, что весна принесла на фронт некоторое приостановление боевых действий из-за невозможности техники продвигаться по мокрой земле.

"Но это не продлится долго. С переходом весны в лето есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И нет уверенности, что Украина способна сдержать его на этот раз. Именно поэтому ей необходимо срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную оборону на линии фронта", — говорится в материале.

Авторы также указывают, что промедление с решением предоставления необходимой военной помощи со стороны США и Европы представляет риски, поскольку Россия "может прорвать недостаточные оборонительные линии Украины".

"Однако Украина не может просто обвинять своих союзников. Она также допустила ошибки. Одной из них является ее провал в вопросе человеческой силы. Россия готовится к очередной волне мобилизации с целью следующего большого наступления. Террористическое нападение на московский концертный зал 22 марта может на самом деле облегчить эту задачу для Владимира Путина, который использует его для того, чтобы заявить, что Россия должна быть сильной перед лицом кровожадных врагов", — сказано в материале.

Авторы также обращают внимание, что Украина "очень опоздала с укреплением собственных оборонительных позиций", а "правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мысли, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто вроде границы".

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Источник: https://www.economist.com/leaders/2024/03/27/russia-is-gearing-up-for-a-big-new-push-along-a-long-front-line
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