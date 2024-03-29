Россия готовится к крупному наступлению: The Economist назвал сроки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С наступлением лета существенно повышается угроза нового масштабного наступления российских оккупационных войск по всей длинной линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Economist.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Авторы указывают, что весна принесла на фронт некоторое приостановление боевых действий из-за невозможности техники продвигаться по мокрой земле.
Авторы также указывают, что промедление с решением предоставления необходимой военной помощи со стороны США и Европы представляет риски, поскольку Россия "может прорвать недостаточные оборонительные линии Украины".
Авторы также обращают внимание, что Украина "очень опоздала с укреплением собственных оборонительных позиций", а "правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мысли, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто вроде границы".
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит ситуация на фронтах: возможен ли прорыв в войне в ближайшее время.
Обсуждения
Новости