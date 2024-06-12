Россия готовит вторую волну наступления в Харьковской области: какая главная цель россиян

В Харьковском направлении российская армия взимает резервы, что может свидетельствовать о подготовке к новой волне наступления. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

Наступление России на Харьковщине (фото из открытых источников)

"Мы ожидали, что после того, как оккупанты создали два плацдарма в Харьковской области в глубину на 5-7 км, они начнут дальнейшие действия. Ведь это не тот план, который они хотели бы реализовать. Их цель — подойти практически вплотную в Харьков, чтобы иметь возможность из ствольной артиллерии обстреливать город, превратив его таким образом в "серую зону". Этот план у захватчиков провалился.

Однако, по его словам, этот план пока не удается реализовать, поскольку украинские Силы обороны также усиливают свои позиции в Харьковской области, вытесняя российские войска.

"Там находятся хорошо подготовленные украинские войска, и можно говорить о контрнаступательных действиях. Но надо понимать, что это не контрнаступление в том смысле, в котором мы часто себе это представляем. Это тактические контрудары, мобильная оборона, которая предполагает отражать те тактические позиции, которые на небольших участках россиянам удалось занять во время наступления", — пояснил Гетьман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ заставили РФ пойти на кардинальный шаг , который поможет приблизить победу. Майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что ВСУ уже влияют на действия российских военных.

По его словам, Силы обороны уже вынуждают российских захватчиков изменять свои действия. Теперь враг, говорит эксперт, вынужден уводить свои штабы от линии фронта. Раньше они располагались достаточно близко к фронту. Как говорит Гетьман, в 100-150 км от линии фронта управлять войсками еще возможно, но на расстоянии 200-250 км это уже почти невозможно.

