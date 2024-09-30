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Россия готовит новые большие штурмы: на каком направлении растет опасность

Армия РФ может начать большие штурмы в Купянщине.

сегодня, 09:45
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Slava Kot

Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич заявил, что у российских сил не было значительных продвижений на Купянском направлении. Однако, по словам военного, Россия может подготовить большой штурм.

Россия готовит новые большие штурмы: на каком направлении растет опасность

Война в Украине. Фото из открытых источников

Военнослужащий Олесь Маляревич в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о целях армии РФ на Купянщине.

"Цель врага на Купянском направлении полностью ясна – захватить левый берег реки Оскол. Оккупанты, несмотря на свои потери, идут к этой цели. В последние дни они не имели никаких территориальных достижений", — сказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес".

По словам Маляревича, несмотря на то, что на этом направлении россияне действуют небольшими группами, армия РФ может готовить большие штурмы.

"Противник готовит новые попытки больших штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", — рассказал Маляревич.

Также военнослужащий добавил, что украинские силы постоянно уничтожают РЭБ армии РФ, ведь это часть успеха действий подразделений ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоназначенный командир батальона беспилотников Сергей Варакин критикует Министерство обороны Украины. По его словам, украинские "бойцы быстро закончатся", если не будут приняты необходимые меры, в частности в материально-техническом обеспечении боевых подразделений.

Также "Комментарии" писали, что военные жалуются на качество фортификаций перед наступлением РФ.





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