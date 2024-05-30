Россия готовит новую кампанию против Украины: к чему следует быть готовым

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Slava Kot
Россия намерена запустить новую дезинформационную кампанию против Украины, чтобы дискредитировать ТЦК и сорвать процессы мобилизации в Украине. Как сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, россияне будут выпускать серию видео с неадекватным поведением работников ТЦК.
Россияне производят фейки об украинских военных. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия на временно оккупированных территориях готовит информационную кампанию, которая хочет дискредитировать украинских военных.
Кроме того, по словам начальника Центра стратегических коммуникаций, значительная часть такой дезинформационной кампании будет касаться работников ТЦК.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК заявили о суровых наказаниях для тех, кто вмешивается в их работу, в частности, снимет на видео вручения повесток. За разные препятствия оповещения населения работниками ТЦК можно получить несколько лет тюрьмы.
Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК, который на схеме с уклонением от мобилизации заработал десятки миллионов гривен.
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