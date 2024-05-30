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Россия готовит новую кампанию против Украины: к чему следует быть готовым

Россияне собираются снимать фейковые видео, изображающие в отрицательном виде украинских военнослужащих и работников ТЦК.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Россия намерена запустить новую дезинформационную кампанию против Украины, чтобы дискредитировать ТЦК и сорвать процессы мобилизации в Украине. Как сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, россияне будут выпускать серию видео с неадекватным поведением работников ТЦК.

Россия готовит новую кампанию против Украины: к чему следует быть готовым

Россияне производят фейки об украинских военных. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия на временно оккупированных территориях готовит информационную кампанию, которая хочет дискредитировать украинских военных.

"Россияне сейчас в очередной раз снимают серию фейковых видео, снимают именно на временно оккупированных территориях Украины для того, чтобы окружающая декорация максимально соответствовала украинским реалиям, где они пытаются показать в отрицательном виде военнослужащих Украины", — рассказал Плетенчук.

Кроме того, по словам начальника Центра стратегических коммуникаций, значительная часть такой дезинформационной кампании будет касаться работников ТЦК.

"В первую очередь, действительно, военнослужащих ТЦК. То есть готовится серия видео, где они будут вести себя максимально неадекватно в различных ситуациях, заведениях, в том числе — употреблять спиртные напитки, или подобные некрасивые вещи, делать. Ждем новых таких видео", — подчеркнул Плетенчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК заявили о суровых наказаниях для тех, кто вмешивается в их работу, в частности, снимет на видео вручения повесток. За разные препятствия оповещения населения работниками ТЦК можно получить несколько лет тюрьмы.

Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК, который на схеме с уклонением от мобилизации заработал десятки миллионов гривен.



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