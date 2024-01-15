Россия готовит наступление: в США ответили, будет ли масштабный прорыв

Российские оккупационные войска, скорее всего, готовят в ближайшие недели наступательные операции на востоке и юге Украины, когда еще лучше промерзнет земля. В то же время агрессор не сможет реализовать масштабные прорывы из-за недостатка сил и личного состава. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что в последнее время в российских СМИ появилась информация о якобы подготовке агрессором наступления в ближайшие недели после того, как на востоке и юге Украины замерзнет земля. Ориентировочно называется период между 12 января и 2 февраля.

В то же время литературный критик и альтернативный историк Сергей Переслегин обеспокоен тем, что Россия не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий, а имеющаяся группировка захватчиков позволяет лишь проводить локальные тактические маневры.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников, которые массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава россиян.

Согласно оценке Института изучения войны, минусовые температуры в Украине, вероятно, пока сдерживают операции на фронте, но создадут более благоприятную местность для механизированной маневренной войны, поскольку земля замерзнет в ближайшие недели.

"ISW продолжает оценивать, что несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут осуществить оперативно значимые прорывы", — говорится в отчете.

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