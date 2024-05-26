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Россия готовит ловушку Украине: почему Киеву опасно идти на мирные переговоры для окончания войны

После подписания мирных соглашений, означающих окончание войны в Украине, Россия сможет в любой момент начать новую атаку.

сегодня, 15:28
Автор:
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Slava Kot
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Украинский журналист Виталий Портников считает, что Россия не хочет полностью завершать войну в Украине. Даже после мирных переговоров и подписанных документов об окончании войны, Кремль все равно найдет способ снова начать войну.

Россия готовит ловушку Украине: почему Киеву опасно идти на мирные переговоры для окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Виталий Портников прокомментировал заявления о якобы готовности России к мирным переговорам.

"То, что говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ничем не отличается от того, что Москва говорила в феврале 2022 года, — у нас есть цели спецоперации и мы можем их достичь политическим путем", — рассказал Портников, указывая, что таким образом Россия требует от Украины отказаться от оккупированных территорий.

По его словам, даже если Россия подпишет мирный договор и закончит войну в Украине, они впоследствии могут снова начать "СВО" и после перерыва с новыми силами атаковать и оккупировать украинские территории.

"Если Россия при этом не считает президента Зеленского легитимным и говорит: пусть они там себе в Украине разбираются, — то это значит, что после подписания любого соглашения о перемирии, они могут сказать: мы извиняемся, но мы его непонятно с кем подписали", — объясняет Портников и добавляет, что после этого Путин может заявить о продолжении войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский министр иностранных дел объяснил, действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет мира и закончить войну в Украине, подписав мирные соглашения.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал "полной изменой" возможность того, что Путин договорился с другими странами о войне в Украине.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-pastka-zhurnalist-portnikov-poyasniv-podalshi-dii-rf-yakshcho-vidbudutsya-mirni-peregovori
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Ігор

сегодня, 15:27

Юдеєць Портников - це сила. Вони з Соловйовим і Скабеєвою, Міхалковим і Кобзоном перевершили Геббельса у шкідливому впливі на мізки. Але для нацпам'ятних терпіл саме воно - терпіли щоб терпіти, а юдейці приносити біду.


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