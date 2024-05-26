Россия готовит ловушку Украине: почему Киеву опасно идти на мирные переговоры для окончания войны

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Россия не хочет полностью завершать войну в Украине. Даже после мирных переговоров и подписанных документов об окончании войны, Кремль все равно найдет способ снова начать войну.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Виталий Портников прокомментировал заявления о якобы готовности России к мирным переговорам.

"То, что говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ничем не отличается от того, что Москва говорила в феврале 2022 года, — у нас есть цели спецоперации и мы можем их достичь политическим путем", — рассказал Портников, указывая, что таким образом Россия требует от Украины отказаться от оккупированных территорий.

По его словам, даже если Россия подпишет мирный договор и закончит войну в Украине, они впоследствии могут снова начать "СВО" и после перерыва с новыми силами атаковать и оккупировать украинские территории.

"Если Россия при этом не считает президента Зеленского легитимным и говорит: пусть они там себе в Украине разбираются, — то это значит, что после подписания любого соглашения о перемирии, они могут сказать: мы извиняемся, но мы его непонятно с кем подписали", — объясняет Портников и добавляет, что после этого Путин может заявить о продолжении войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский министр иностранных дел объяснил, действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет мира и закончить войну в Украине, подписав мирные соглашения.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал "полной изменой" возможность того, что Путин договорился с другими странами о войне в Украине.