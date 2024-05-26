Россия готовит ловушку Украине: почему Киеву опасно идти на мирные переговоры для окончания войны

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Slava Kot
Украинский журналист Виталий Портников считает, что Россия не хочет полностью завершать войну в Украине. Даже после мирных переговоров и подписанных документов об окончании войны, Кремль все равно найдет способ снова начать войну.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Виталий Портников прокомментировал заявления о якобы готовности России к мирным переговорам.
По его словам, даже если Россия подпишет мирный договор и закончит войну в Украине, они впоследствии могут снова начать "СВО" и после перерыва с новыми силами атаковать и оккупировать украинские территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский министр иностранных дел объяснил, действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет мира и закончить войну в Украине, подписав мирные соглашения.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал "полной изменой" возможность того, что Путин договорился с другими странами о войне в Украине.
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Ігор
сегодня, 15:27
Юдеєць Портников - це сила. Вони з Соловйовим і Скабеєвою, Міхалковим і Кобзоном перевершили Геббельса у шкідливому впливі на мізки. Але для нацпам'ятних терпіл саме воно - терпіли щоб терпіти, а юдейці приносити біду.