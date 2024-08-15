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Россия готова "отдать" Украине 45 км территорий Курской области

Россия начала создавать фортификации и защитную линию в Курской области, чтобы остановить наступление Украины.

сегодня, 11:13
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Автор:
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Slava Kot

Анализ спутниковых снимков обнаружил, что после прорыва границы Россия начала рыть окопы в Курской области, чтобы остановить продвижение украинских сил. Последние данные показывают, что они расположены примерно в 45 км от украинской границы.

Россия готова "отдать" Украине 45 км территорий Курской области

Украинские военные. Фото из открытых источников

После продолжительного непонимания ситуацию в Курской области Россия решила создать защитную линию. Материалы опубликованные аналитиками из OSINTtechnical свидетельствуют, что большинство фортификаций россиян будет проходить вдоль трассы Е38 в Курской области, которая находится в примерно 45 км от границы с Украиной.

Таким образом, Путин пытается сдержать продвижение украинских сил на территории России. В настоящее время украинские войска, по разным данным, зашли вглубь России на 25-35 км в разных направлениях.

Россия готова ”отдать” Украине 45 км территорий Курской области - фото 2

Россия создает защитную линию в Курской области. Фото: OSINTtechnical

Однако специалисты отмечают, что для России столь глубокая оборона на своей территории может указывать на готовность пожертвовать, возможно временно, частью своих территорий. Для Украины это может быть сигналом не давить в направлении Курска, а изменить свое движение наступления, чтобы занять как можно более широкую полосу вдоль границы с Россией.

Кроме того, если украинские военные смогут захватить созданные Россией окопы и защитные постройки, они получат линию контроля 45-километровой зоны на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России начали активно искать копателей окопов, которым предлагают зарплаты в три раза выше, чем в среднем получают россияне.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли захват части Курской области заставить Путина пойти на переговоры по обмену территориями.



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