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Россия готова к новым атакам на суда в Черном море: в британской разведке раскрыли подробности

Британская разведка рассекретила данные, что Россия по атакам на суда в Черном море

сегодня, 16:48
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор вновь собирается атаковать гражданские суда в Черном море. Российские военные могут закладывать взрывные устройства на подходах к украинским портам. Такую информацию озвучил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Россия готова к новым атакам на суда в Черном море: в британской разведке раскрыли подробности

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

"Россия продолжает тратить огромные ресурсы на свою саморазрушительную войну. Чем дольше Россия воюет, тем больше она теряет и тем слабее становится. Россия понесла почти 200 тысяч потерь и 50 тысяч ее солдат были убиты", — высказался Окотт во время заседания Форума по сотрудничеству по безопасности ОБСЕ.


По его словам, несмотря на это, Россия продолжает "эту отвратительную с моральной точки зрения кампанию".

Дипломат напомнил, что в прошлом месяце британская разведка добыла данные, согласно которым российские военные планировали ударить ракетами по грузовому судну в украинском порту.

"На прошлой неделе Великобритания рассекретила новые разведданные, свидетельствующие о том, что Россия может продолжать атаки на гражданское судоходство, в том числе закладывая взрывные устройства на подходах к украинским портам", — добавил Окотт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый удар агрессора по портам "Рени", "Измаил", "Южный", "Одесса", "Черноморск", по Николаеву – это удар по мировым продовольственным ценам, по социальной и политической стабильности в Африке, Азии. Он акцентировал, что ни один другой террорист, кроме России, еще никогда так откровенно и специально не бил по безопасности сразу стольких народов. И призвал всех – реагировать. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" российские игры вокруг морского зернового коридора и в целом продовольственной безопасности.




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Источник: https://www.gov.uk/government/speeches/russia-continues-its-brutal-attacks-causing-widespread-destruction-uk-statement-to-the-osce
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