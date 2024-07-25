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Россия глушит украинские дроны-камикадзе: эксперт

Доля успешных операций ударных дронов сейчас составляет около 10%

сегодня, 15:20
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Черновалова Кристина

Эффективность украинских ударных дронов снизилась в четыре раза за год, сообщает немецкий военный эксперт в интервью изданию BILD. Это связано с усилением российских средств радиоэлектронной борьбы и активным применением авиации.

Россия глушит украинские дроны-камикадзе: эксперт

Эффективность украинских дронов упала в четыре раза за год: немецкий эксперт

По словам эксперта, сейчас лишь около 10% операций с использованием украинских дронов-камикадзе заканчиваются успешно, тогда как год назад этот показатель достигал 40%. Одной из причин является эффективное использование Россией глушилок, создающих помехи для управления беспилотниками.

"Работать дронами-камикадзе становится всё сложнее, потому что сначала нужно искать бреши в российской системе подавления радиочастот", – цитирует BILD украинского военного.

Проблемы ВСУ усугубляются и на земле. Украинский солдат рассказал изданию, что на 1000 км фронта у них всего 400 западных бронетранспортеров, что недостаточно для проведения масштабных контратак. Кроме того, по его словам, офицеры ВСУ не обучены общевойсковому бою с применением западной техники, что приводит к "фатальным ошибкам".

Офицер ВСУ также отметил, что российская авиация наносит ущерб украинским позициям, сбрасывая бомбы каждый месяц. Российские бомбардировщики разрушают большую часть зданий в городах и селах, вынуждая украинских солдат укрываться в подвалах, которые затем становятся целью для прицельного огня.

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17835
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