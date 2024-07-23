Более 90 тысяч оккупантов в Запорожье: стоит ли ожидать нового наступлени

Российская армия продолжает наращивать свою мощь в Запорожской области, достигнув численности в 90 тысяч военнослужащих. Однако, по данным украинской разведки, признаков формирования наступательной группировки пока не обнаружено.

Российские войска в Запорожье: 90 тысяч солдат, но пока без активных действий

Представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий сообщил в эфире телемарафона, что за последние три недели численность российских войск в Запорожье увеличилась на две тысячи человек. Несмотря на это, резких изменений, которые могли бы повлиять на характер боевых действий, не наблюдается.





“Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества – где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи. Однако, наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено, – рассказал Лиховий.

Лиховий подчеркнул, что текущая ситуация в зоне ответственности ОУВ "Таврия" характеризуется позиционным противостоянием. Российские войска не имеют возможности проводить активные наступательные действия на нескольких направлениях одновременно.

Спикер также отметил успехи украинских ракетных войск и артиллерии. 21 июля в Запорожской области были уничтожены два зенитных ракетных комплекса: "Тор" и "Бук-М1".

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