Россия действует на войне не сама: президент Польши назвал марионетку Путина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответственность за полномасштабное вторжение в Украину лежит на России, однако Кремль действовал не сам. По словам польского президента, Путину помогает белорусский диктатор Александр Лукашенко.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда выступил на Саммите мира в Швейцарии, где осудил российскую агрессию. Президент Польши указал на союзника России в этой войне, которого назвал "марионеткой Путина".

"Москва несет полную ответственность за войну. Однако это не означает, что Россия действует сама. Здесь я имею в виду позорную роль, которую сыграл в этой войне марионетка Путина в Беларуси Александр Лукашенко, преследуя собственный народ", — сказал Дуда.

Президент Польши объясняет, что Лукашенко предоставил территорию Беларуси российской армии для ее вторжения в Украину, а также постоянно оказывает миграционное давление на соседние страны.

"Хочу напомнить всем, что он не только позволил российской армии атаковать Украину с территории Беларуси, но и инициировал серию гибридных атак на страны Балтии и восточные границы Польши – атаки, продолжающиеся уже третий год", — добавил Дуда.

Свою речь Анджей Дуда подытожил словами о праве Украины на защиту своего суверенитета и независимости согласно международному праву. Кроме того, по его словам, обязанность международного сообщества — не прекращать поддерживать Киев в этих стремлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Монголии призвал арестовать белорусского диктатора Александра Лукашенко во время визита в столицу страны.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Польши Анджея Дуды на "мирное предложение" Путина для окончания войны в Украине.