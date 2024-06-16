Россия действует на войне не сама: президент Польши назвал марионетку Путина

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответственность за полномасштабное вторжение в Украину лежит на России, однако Кремль действовал не сам. По словам польского президента, Путину помогает белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Анджей Дуда выступил на Саммите мира в Швейцарии, где осудил российскую агрессию. Президент Польши указал на союзника России в этой войне, которого назвал "марионеткой Путина".
Президент Польши объясняет, что Лукашенко предоставил территорию Беларуси российской армии для ее вторжения в Украину, а также постоянно оказывает миграционное давление на соседние страны.
Свою речь Анджей Дуда подытожил словами о праве Украины на защиту своего суверенитета и независимости согласно международному праву. Кроме того, по его словам, обязанность международного сообщества — не прекращать поддерживать Киев в этих стремлениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Монголии призвал арестовать белорусского диктатора Александра Лукашенко во время визита в столицу страны.
Также "Комментарии" писали о реакции президента Польши Анджея Дуды на "мирное предложение" Путина для окончания войны в Украине.
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