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Россия давит сразу на нескольких направлениях: в США сообщили о новых попытках прорыва

На Сумщине, Харьковщине и Донетчине российские войска усилили атаки, но аналитики не фиксируют подтвержденного масштабного продвижения

22 сентября 2026, 10:46
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Кравцев Сергей

Российские войска в течение двух дней продолжали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Наиболее напряженная ситуация складывалась на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях. При этом, согласно оценкам Института изучения войны (ISW), подтвержденных значительных успехов российской армии за этот период не зафиксировано.

Россия давит сразу на нескольких направлениях: в США сообщили о новых попытках прорыва

Российские войска. Фото: из открытых источников

На севере Сумской области российские подразделения, по данным украинской стороны, вновь пытались использовать газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" для проникновения на украинскую территорию. Такие попытки фиксировались уже несколько раз, однако закрепиться российским военным не удалось.

На Харьковском направлении российские силы сохраняли активность в районе Волчанска. Украинские подразделения наносили удары по российским позициям в южной части города. При этом заявления Москвы о якобы захваченных Пильной и Новоалександровкой ISW оценивает критически, указывая на отсутствие подтверждений соответствующего контроля.

Отдельная ситуация складывается возле Лимана. Здесь украинские войска продолжают контрнаступательные действия против российского выступа. ISW ранее сообщал о заметных успехах украинских сил в этом районе и о разрушении части российских планов по окружению укрепленного района Донбасса с севера.

Российские подразделения также пытались продвигаться на Славянском направлении – в районе Кривой Луки и в сторону Николаевки. Однако подтвержденного продвижения аналитики не обнаружили.

В районе Константиновки российская армия продолжала атаки с западного и юго-западного направлений, одновременно используя авиацию для ударов по украинским позициям и инфраструктуре.

На Добропольском направлении российские военные применяют небольшие штурмовые группы, поддерживая их авиаударами и беспилотниками. Украинские дроны, по оценке ISW, существенно осложняют попытки российских подразделений закрепиться на занятых позициях.

При этом Москва продолжает наращивать применение беспилотников, артиллерии и авиации. Аналитики рассматривают такую активность в том числе как подготовку поля боя для последующих попыток наступления. Вместе с тем ISW отмечает, что украинские контратаки в районе Лимана уже нарушили прежние планы российского командования по широкому охвату обороны Донецкой области.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-21-2026/
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