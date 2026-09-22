Разведка раскрыла пределы российской военной машины: сколько вояк Путин сможет бросить на фронт

Россия теоретически располагает ресурсом для мобилизации до 600 тысяч человек, однако одновременно подготовить такое количество новобранцев для войны против Украины Москва не сможет. Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в ответ на запрос Liga.net.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По оценке украинской разведки, главная проблема России заключается не только в количестве потенциальных призывников. Для массового пополнения армии потребуются инструкторы, полигоны, вооружение и соответствующая материально-техническая база.

В ГУР считают, что российская система способна ежемесячно готовить до 100 тысяч новых военнослужащих. При этом темпы набора контрактников в РФ снижаются, что создает дополнительные сложности для Кремля.

Даже в случае объявления масштабной мобилизации Москва, по прогнозу украинской разведки, скорее всего, будет распределять процесс подготовки новых военнослужащих на несколько месяцев. Одновременная отправка сотен тысяч необученных людей на фронт потребовала бы ресурсов, которыми российская армия не располагает.

Тема возможной новой мобилизации в России стала особенно актуальной на фоне сообщений о подготовке Кремля к расширению призыва после завершения выборов в Госдуму. Российские власти при этом официально продолжают отрицать намерение проводить новую масштабную мобилизационную кампанию.

По данным ГУР, нормативная база для такого решения в России уже существует. Параллельно, утверждает украинская разведка, оккупационные администрации на захваченных территориях Украины создают условия для принудительного призыва местного населения.

При этом важно различать возможность мобилизации и решение о ее проведении. Наличие у России потенциального людского ресурса само по себе не означает, что Кремль уже принял решение призывать именно 600 тысяч человек.

Таким образом, ключевым ограничением для Москвы может стать не количество потенциальных новобранцев, а способность быстро превратить их в подготовленные подразделения. Сроки и масштабы возможной мобилизации остаются неизвестными.

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