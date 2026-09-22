Розвідка розкрила межі російської військової машини: скільки вояк Путін зможе кинути на фронт

Росія теоретично має ресурс для мобілізації до 600 тисяч осіб, однак одночасно підготувати таку кількість новобранців для війни проти України Москва не зможе. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило відповідь на запит Liga.net.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою української розвідки, головна проблема Росії полягає не лише у кількості потенційних призовників. Для масового поповнення армії будуть потрібні інструктори, полігони, озброєння та відповідна матеріально-технічна база.

У ГУР вважають, що російська система здатна щомісяця готувати до 100 тисяч нових військовослужбовців. При цьому темпи набору контрактників до знижуються, що створює додаткові складності для Кремля.

Навіть у разі оголошення масштабної мобілізації Москва, за прогнозом української розвідки, швидше за все, розподілятиме процес підготовки нових військовослужбовців на кілька місяців. Одночасне відправлення сотень тисяч ненавчених людей на фронт зажадала б ресурсів, які російська армія не має.

Тема можливої нової мобілізації у Росії стала особливо актуальною на тлі повідомлень про підготовку Кремля до розширення призову після завершення виборів до Держдуми. Російська влада при цьому офіційно продовжує заперечувати намір проводити нову масштабну мобілізаційну кампанію.

За даними ГУР, нормативна база для такого рішення у Росії вже існує. Паралельно, стверджує українська розвідка, окупаційні адміністрації на захоплених теренах України створюють умови для примусового призову місцевого населення.

При цьому важливо розрізняти можливість мобілізації та рішення про її проведення. Наявність у Росії потенційного людського ресурсу сама собою не означає, що Кремль вже прийняв рішення закликати саме 600 тисяч людей.

Таким чином, ключовим обмеженням для Москви може стати не кількість потенційних новобранців, а здатність швидко перетворити їх на підготовлені підрозділи. Терміни та масштаби можливої мобілізації залишаються невідомими.

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