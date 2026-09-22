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Росія тисне одразу на кількох напрямках: у США повідомили про нові спроби прориву

На Сумщині, Харківщині та Донеччині російські війська посилили атаки, але аналітики не фіксують підтвердженого масштабного поступу

22 вересня 2026, 10:46
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Кравцев Сергей

Російські війська протягом двох днів продовжували наступальні дії відразу на кількох ділянках фронту. Найбільш напружена ситуація складалася на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. При цьому, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), підтверджених значних успіхів російської армії за цей період не зафіксовано.

Росія тисне одразу на кількох напрямках: у США повідомили про нові спроби прориву

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На півночі Сумської області російські підрозділи, за даними української сторони, знову намагалися використати газопровід "Уренгой — Помари — Ужгород" для проникнення на українську територію. Такі спроби фіксувалися вже кілька разів, проте закріпитись російським військовим не вдалося.

На Харківському напрямі російські сили зберігали активність у районі Вовчанська. Українські підрозділи завдавали ударів по російських позиціях у південній частині міста. При цьому заяви Москви про нібито захоплених Пильною та Новоолександрівкою ISW оцінює критично, вказуючи на відсутність підтверджень відповідного контролю.

Окрема ситуація складається біля Лиману. Тут українські війська продовжують контрнаступні дії проти російського виступу. ISW раніше повідомляв про помітні успіхи українських сил у цьому районі та про руйнування частини російських планів щодо оточення укріпленого району Донбасу з півночі.

Російські підрозділи також намагалися просуватися на Слов'янському напрямі – у районі Кривої Луки та у бік Миколаївки. Проте підтвердженого поступу аналітики не виявили.

У районі Костянтинівки російська армія продовжувала атаки із західного та південно-західного напрямків, одночасно використовуючи авіацію для ударів по українських позиціях та інфраструктурі.

На Добропільському напрямку російські військові застосовують невеликі штурмові групи, підтримуючи їх авіаударами та безпілотниками. Українські дрони, за оцінкою ISW, суттєво ускладнюють спроби російських підрозділів закріпитись на зайнятих позиціях.

При цьому Москва продовжує нарощувати застосування безпілотників, артилерії та авіації. Аналітики розглядають таку активність, у тому числі як підготовку поля бою для подальших спроб наступу. Разом з тим, ISW зазначає, що українські контратаки в районі Лимана вже порушили колишні плани російського командування з широкого охоплення оборони Донецької області.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-21-2026/
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