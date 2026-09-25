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Россия давит на двух направлениях: где участились атаки пехоты

На Черниговщине попыток захода российских пехотных групп пока не фиксируют, однако на Сумщине и Харьковщине ситуация остается значительно напряженнее

25 сентября 2026, 15:21
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Кравцев Сергей

Российские войска пока не пытаются заводить пехотные группы непосредственно к границе Черниговской области, однако на Сумском и Харьковском направлениях такие действия продолжаются. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Россия давит на двух направлениях: где участились атаки пехоты

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, Черниговская область сейчас остается относительно менее активным участком с точки зрения обстрелов. Основная огневая активность приходится на приграничные районы Сумской и Харьковской областей.

"По Черниговской области, по границе с Россией, к счастью, каких-либо попыток привлечения именно пехотных групп со стороны противника не фиксируется", — сообщил Демченко.

В то же время попытки российских подразделений расширить зону контроля происходят регулярно. В частности, речь идет о районах, где позиции украинских пограничников непосредственно примыкают к потенциально опасным направлениям.

Демченко выделил Шосткинский и Конотопский районы Сумской области, а также Юнаковскую общину. Именно здесь украинские силы продолжают наблюдать активность противника и попытки давления на оборонительные позиции.

Еще сложнее, по словам представителя ГПСУ, ситуация складывается на Харьковщине. В частности, в Волчанской общине российские подразделения практически ежедневно предпринимают попытки расширить подконтрольную территорию.

При этом наземным действиям предшествуют интенсивные обстрелы. После артиллерийского и другого огневого воздействия российские военные пытаются продвигаться небольшими пехотными группами.

Таким образом, на северной границе сохраняется различная ситуация в зависимости от участка. На Черниговщине признаков формирования аналогичной активности пока нет, тогда как Сумская и особенно Харьковская области остаются под постоянным давлением.

Украинские пограничники продолжают отслеживать перемещения российских подразделений и попытки изменения линии контроля, уделяя особое внимание наиболее уязвимым приграничным районам.

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