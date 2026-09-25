Росія тисне на двох напрямках: де почастішали атаки піхоти

Російські війська поки що не намагаються заводити піхотні групи безпосередньо до кордону Чернігівської області, проте на Сумському та Харківському напрямках такі дії продовжуються. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Чернігівська область наразі залишається відносно менш активною ділянкою з погляду обстрілів. Основна вогнева активність посідає прикордонні райони Сумської та Харківської областей.

"Чернігівською область, за кордоном з Росією, на щастя, якихось спроб залучення саме піхотних груп з боку противника не фіксується", — повідомив Демченко.

У той самий час спроби російських підрозділів розширити зону контролю відбуваються регулярно. Зокрема йдеться про райони, де позиції українських прикордонників безпосередньо примикають до потенційно небезпечних напрямків.

Демченко виділив Шосткинський та Конотопський райони Сумської області, а також Юнаківську громаду. Саме тут українські сили продовжують спостерігати активність противника та спроби тиску на оборонні позиції.

Ще складніше, за словами представника ДПСУ, ситуація складається на Харківщині. Зокрема, у Вовчанській громаді російські підрозділи практично щодня роблять спроби розширити підконтрольну територію.

При цьому наземним діям передують інтенсивні обстріли. Після артилерійського та іншого вогневого впливу російські військові намагаються просуватися невеликими піхотними групами.

Таким чином, на північному кордоні зберігається різна ситуація, залежно від ділянки. На Чернігівщині ознак формування аналогічної активності поки що немає, тоді як Сумська та особливо Харківська області залишаються під постійним тиском.

Українські прикордонники продовжують відслідковувати переміщення російських підрозділів та спроби зміни лінії контролю, приділяючи особливу увагу найуразливішим прикордонним районам.

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