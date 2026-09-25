ВСУ готовят «сюрприз» РФ: в Минобороны рассказали, что теперь появится в Украины на базе ИИ

В украинской армии начали тестировать новую ИИ-платформу, которая должна помочь штабам быстрее обрабатывать боевую информацию и принимать решения. Речь идет о системе SPECTR, которую разрабатывает Центр искусственного интеллекта "А1" при Министерстве обороны Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным Минобороны, платформа уже проходит испытания в нескольких боевых подразделениях. Ее задача – взять на себя часть рутинной работы штабов: анализировать большие массивы данных, выявлять закономерности и на их основе формировать рекомендации для военных.

Одно из ключевых направлений работы SPECTR – помощь в планировании операций. Система должна оценивать возможные варианты действий и прогнозировать вероятные шаги противника. Таким образом, ИИ планируют использовать не просто как инструмент обработки информации, а как дополнительный элемент поддержки командных решений.

При этом разработчики делают ставку на интеграцию новой технологии в уже существующую цифровую инфраструктуру Сил обороны. Это позволит использовать SPECTR без создания отдельной системы управления, а данные, по информации ведомства, будут обрабатываться в защищенной среде.

Центр искусственного интеллекта "А1" Минобороны основало в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Его деятельность является частью более масштабной программы по внедрению технологий искусственного интеллекта в украинскую армию.

В Минобороны рассчитывают, что применение ИИ позволит ускорить принятие решений, повысить эффективность использования средств поражения и одновременно уменьшить объем бюрократической работы для военных.

Пока SPECTR остается на этапе испытаний. Однако сам факт тестирования платформы непосредственно в боевых подразделениях показывает, что Украина пытается переводить ИИ из экспериментальной сферы в практический инструмент военного управления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция усилила украинские Mirage 2000: какое важное оружие получил Киев.



