Россия была близка к уничтожению первого HIMARS в Украине: СМИ выяснили детали

Российская армия не оставляет попыток уничтожить первую установку HIMARS в Украине. По мнению американского журналиста Дэвида Акса из издания Forbes, россияне были близки к тому, чтобы открыть счет по уничтоженным HIMARS, однако украинцы быстро отреагировали.

Реактивная артиллерийская система HIMARS. Фото из открытых источников

Издание подсчитало, что в настоящее время Украина имеет 39 реактивных систем залпового огня HIMARS. И ни одна из них не была уничтожена за время полномасштабной войны в Украине. Однако россияне, возможно, были близки этому.

"На этой неделе или незадолго до этого российский беспилотник обнаружил HIMARS в Донецкой области, это была редкая возможность для россиян снизить недостаток своей ракетной техники", — описывает ситуацию Дэвид Акс.

Автор статьи отметил, что американская установка выпустила залп ракет, а затем быстро уехала в лес. Обнаружившие россияне HIMARS открыли огонь по лесной полосе, однако вторичного взрыва не произошло, что означает удачную работу украинских сил, успевших переместить ценную установку.

"Россияне не смогли действовать достаточно быстро, чтобы поймать украинскую пусковую установку. Время между обнаружением и поражением цели просто было слишком большим", — пишет Акс.

По словам аналитиков из Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса россияне могут нанести артиллерийский удар по американским установкам и другим целям за 3-5 минут, однако такой высокой скорости все равно недостаточно, чтобы попасть в HIMARS.

HIMARS – это американская реактивная артиллерийская система, которая была разработана в конце 1990-х годов и массового производится с 2003 года. Установки, используемые в Украине, имеют 227-мм снаряд, попадающий в цели на расстояние до 90 км. Реактивная система залпового огня предназначена для тактики "стреляй-и-беги".

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