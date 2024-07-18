Россия бросила всю бронированную технику на одно направление: где хочет организовать прорыв

Россия готова идти на любые потери, чтобы добиться административных границ Донецкой области, заявил в эфире Freedom военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак/

Торецк

По его словам, сейчас цель проста у захватчиков простая — выйти на админграницы. Сколько людей нужно будет потерять, столько и потеряют, добавил он. При этом, по его мнению, если людей не будет хватать, будут предлагать больше денег, что уже сейчас происходит.

Как говорит Ступак, минимальная разовая выплата, которая сейчас предлагается в России за заключение контракта, составляет 7,5 тысячи долларов, эквивалент в рублях. Максимум, который был объявлен и предлагается, хотя не выплачиваемый факт — это 18,5 тысяч долларов.

Ступак отметил, что такие суммы свидетельствуют о сложностях с привлечением людей к войне против Украины.

По его информации, на Восточном фронте ситуация такая же.

"Но самое напряженное направление, я вижу это Торецк, потому что там идет большое привлечение тяжелой техники, бронированных машин. Если на других участках фронта они теряются — больше мотоциклы, вот эти, их называют гольф-кары, но это не совсем гольф-кары, то на Торецком направлении именно бронированные машины, и их довольно много. Они прячутся в жилой застройке. И все остальные направления – это более пехотные штурмы. Поэтому вот такая ситуация сейчас”, – сказал Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что решить свою политическую задачу и добиться переговоров с Западом и Украиной Кремль может только с помощью большого и успешного котла на фронте, который реально приведет к большим потерям сил обороны Украины. По мнению военных, такой котел деморализует оставшихся, вызовет шок в гражданских и сделает практически нереальной задачей мобилизацию.





