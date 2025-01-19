Россия бросила войска на это направление: какой город могут потерять ВСУ

Россия перебрасывает войска для усиления атак на Покровск Донецкой области и возможного окружения города. В частности, дополнительные силы РФ стягиваются с Кураховского направления, где Курахово уже захвачено, пишет 19 января портал "Комментарии" со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW). При этом непонятно, в каком состоянии находятся российские части, бравшие Курахово, и успели ли они восстановиться.

Россия может после захвата Курахово прилагать больше усилий к окружению Покровска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Центральная группировка войск РФ сосредоточила подразделения 2-й и 41-й общевойсковых армий к югу от Покровска. Это может свидетельствовать о планах оккупантов активизировать наступательные действия, пишет ISW.

По мнению аналитиков, решение российского военного командования создать ударную группировку в составе этих подразделений указывает на то, что российские войска, возможно, меняют приоритеты тактических задач на Покровском направлении, чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к флангам Покровска, особенно к востоку от города.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться успехов в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут обнаружить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска".

Темпы такого продвижения, вероятно, будут оставаться медленными, прогнозируют в Институте. Это связано с тем, что российские войска еще не продемонстрировали способность к быстрому механизированному маневру, необходимому для быстрого прорыва украинских оборонительных линий и окружения Покровска с достаточной скоростью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что информация о том, что россияне якобы зашли в Покровск Донецкой области, не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои. Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" признает, что оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развивать наступление.

"Комментарии" сообщали также, что в ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное. После этого кольцо вокруг Великой Новоселки, которая длительное время находится в полуокружении, сжалось еще больше. К вечеру 18 января враг продвинулся в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Великой Новоселки. Противник в самой Великой Новоселке штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома. Военный журналист Богдан Мирошников добавил 18 января, что бои за соседнюю с Великой Новоселкой Времевку "завершены, особенно и не начавшись". Он прогнозирует, что будущий уход из Великой Новоселки будет "очень веселым", потому что даже грунтовых дорог там для этого осталось мало.