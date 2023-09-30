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Россия бросила на фронт новые резервы: в ВСУ рассказали, стоит ли переживать

Россия привлекает для войны стратегические резервы, потому что тактические резервы уже исчерпаны

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вновь созданная резервная 25-я общевойсковая армия РФ, которую российское командование уже бросило на фронт, имеет проблемы с техникой и личным составом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Россия бросила на фронт новые резервы: в ВСУ рассказали, стоит ли переживать

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Эта армия состоит из 12 тысяч военнослужащих Вооруженных сил оккупационной армии РФ. В общем мы можем отметить, что эта армия новосформированная, собиралась она в течение последнего года из разного контингента. Это мобилизованные, также бывшие представители разбитых подразделений, которые уже ранее подверглись мощному поражению Силами обороны на восточном направлении", — рассказал Евлаш.


По его словам, эта армия уже развернута вдоль линии соприкосновения на Лимано-Купянском направлении.

"Мы отмечаем, что эффективность применения этих подразделений остается невысокой. Поскольку даже из перехватов, тех, которые мы фиксируем — военнослужащие, которые уже ощутили на себе всю мощь Вооруженных сил Украины, они говорят, что оставляет желать лучшего их подготовка, потому что они не обстреляны, и имеют проблемы с техникой и личным составом", — констатировал Евлаш.

Он добавил, что сейчас захватчики пытаются компенсировать нехватку личного состава благодаря бросанию на фронт резервов.

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