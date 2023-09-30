Россия бросила на фронт новые резервы: в ВСУ рассказали, стоит ли переживать

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Кравцев Сергей
Вновь созданная резервная 25-я общевойсковая армия РФ, которую российское командование уже бросило на фронт, имеет проблемы с техникой и личным составом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Российские военные. Фото: из открытых источников
По его словам, эта армия уже развернута вдоль линии соприкосновения на Лимано-Купянском направлении.
Он добавил, что сейчас захватчики пытаются компенсировать нехватку личного состава благодаря бросанию на фронт резервов.
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