Россия начала контрнаступление в Курской области, привлекая более 35 тысяч военных, сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Наступательные действия разворачиваются по четырем направлениям в районе сел Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Бирки.

Курская операция (фото из открытых источников)

Основной целью российских сил является деблокирование Глушковского района и восстановление контроля над стратегическими дорогами Корнево-Троицкое и Корнево-Сафоновка, что должно облегчить логистические поставки на северный фронт. В районе села Погребки противник пытается захватить дорогу Льгов-Суджа и продвинуться в город Суджа.

Русские используют технику, но с ограниченным применением артиллерии. В то же время, количество авиационных бомб КАБ, используемых на линии столкновения, уменьшилось.

Коваленко подчеркивает, что дальнейшее развитие контрнаступления станет понятным в ближайшие сутки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский впервые назвал истинную причину, почему Курскую область избрали для прорыва ВСУ. Украинское командование выбрало Курскую область для удара, потому что она оказалась самым слабым местом в обороне оккупационной армии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что захватчики планировали использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейших действий, в том числе атаки на Сумскую область. Так, россияне собирались прорвать границу через несколько дней после наступления на Харьковском направлении 10 мая этого года.

Как добавил главком, это снижало угрозу наступления захватчиков, не давало противнику действовать и перенесло в результате боевых действий на территорию врага, "чтобы он мог чувствовать то, что мы чувствуем каждый день". Кроме того, Вооруженные силы Украины создали свою зону безопасности в районе Курской области.

