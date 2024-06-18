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Россия бросила 10-тысячный "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что известно

РФ хочет дойти до Первомайского и оккупировать Борову

сегодня, 19:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские войска значительно активизировали свои атаки на стыке Луганской и Харьковской областей, стремясь выйти на границы Луганской области. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада. По информации OSINT-сообщества DeepState , на одном из участков враг увеличил численность своей группировки до 10 тысяч человек.

Россия бросила 10-тысячный "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что известно

Наступление РФ в Луганской области (фото из открытых источников)

Особо подчеркивается существенная разница в силах между российскими войсками и украинскими защитниками.

"Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБ и химическое оружие", — сообщают военные.

Во время штурмов позиций Третьей штурмовой бригады противник бросает на бой целые взводы и роты личного состава. Быстро ликвидированные потери россиян компенсируются пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно.

По словам военных, с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 российских военных, а еще около 2292 получили ранения.

Российские войска стремятся выйти к участку Чернещина – Первомайское с последующим захватом села Боровая.

Аналитики уточняют, что противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию, сначала выйдя на линию Надежда-Новогоровка, а затем на Первомайское-Чернещина.

По данным DeepState, на участке от Райгородки до Нововодяного находятся около 10 тысяч личного состава противника и около 450 единиц военной техники, из которых 200 – артиллерийские системы.

Российские оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, включающих 236 артиллерийскую бригаду и 11 полков: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

OSINT-сообщество выражает обеспокоенность из-за значительного количества наемников, преимущественно используемых для штурмовых, а не оборонительных действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разведка Британии сигнализирует о новой угрозе для Украины



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Источник: https://t.me/ab3army/4216
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