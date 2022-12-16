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Россия блокирует местонахождение своих кораблей и может тайно перевозить оружие

Российские корабли подвергают опасности другие морские суда из-за того, что пытаются избежать санкций и блокируют сигналы системы идентификаций. Скрывая свое местонахождение корабли РФ могут перевозить оружие из Ирана.

сегодня, 19:45
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Автор:

Slava Kot

Торговые корабли России пытаются обойти санкции манипулируя системой автоматической идентификации AIS, таким образом подвергая другие суда опасности, плавающие морскими путями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Foreign Policy.

Россия блокирует местонахождение своих кораблей и может тайно перевозить оружие

Российские корабли. Фото: из открытых источников

Система AIS обеспечивает автоматический обмен данными о движении судов, снижая риск столкновения между ними. Тем не менее русские корабли манипулируют ею, показывая другое расположение корабля. Российское судно Kapitan Schemilkin (Капитан Щемилкин) совершало несколько плаваний в разные порты Европы, однако по системе AIS корабль находился в территориальных водах Греции. Несоответствие смогли найти с помощью спутниковых снимков.

Foreign Policy сообщает, что скрытие местонахождений кораблей происходит и в Каспийском море, где вероятно Россия получает оружие от Ирана.

"Такое сокрытие кораблей представляет очевидную опасность для судоходства: другие корабли могут узнать о них только тогда, когда они оказываются очень близко, в пределах бинокля", — сказал Кормак МакГарри, морской аналитик Control Risks.

Ранее корабли ВМФ России также создавали помехи сигналу AIS других кораблей. В июне 2021 года российский корабль манипулировал сигналом о местонахождении британских и голландских кораблей, создавая впечатление, что они находятся вблизи оккупированного Россией Севастополя в Крыму, хотя на самом деле они были в порту Одессы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия получает от нескольких иностранных компаний западные технологии, которые могут использоваться для изготовления оружия.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия планирует запретить гривну на временно оккупированных территориях Украины.



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Источник: https://foreignpolicy.com/2022/12/14/sanction-busting-russian-ships-automatic-identification-system-radar/?tpcc=recirc_latest062921
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