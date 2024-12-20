Россия бьет баллистикой по Украине: где подтверждают сильные взрывы, мчат скорые и пожарные

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Воздушные силы сообщают о взлете российского МиГ-31К – носителя сверхзвуковых ракет "Кинжал". Объявлена ракетная опасность по всей Украине.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Спустя какое-то время Киевская ОВА сообщила, что ряд сильных взрывов прогремели в столице. Перед тем в городе объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о скоростной цели.
Позже ВС написали, что зафиксировали еще скоростные воздушные цели через Черниговскую область на Киев, после чего раздались повторные взрывы. Также в сообщении говорилось, что цеди очень плохо фиксируются. Поэтому всех граждан призвали находиться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и свою жизнь опасности.
В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы направляются на место.
Также местные паблики сообщили, что фиксируют сильный пожар в Бориспольском районе Киевской области, горят складские помещения после вражеской атаки.
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Также издание "Комментарии" сообщало – майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ поделился прогнозами по вероятному сценарию следующей массированной атаки России на Украину.
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