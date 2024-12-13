Каковы настоящие причины ракетных ударов РФ по Украине: есть ли смысл говорить о переговорах

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Кравцев Сергей
В то время, когда на Западе активно говорят о переговорах Украины и РФ, рассматривают разные сценарии примирения, которое может предложить Дональд Трамп после своей инаугурации, страна-агрессор снова массированно бьет дронами и ракетами по Украине. Какова цель РФ? Не кажется ли, что таким образом Кремль показывает, что ни на какие уступки он не готов идти, а значит, и разговоры о переговорах – пустые слова и не больше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что смысл российских обстрелов украинской энергетики действительно имеет несколько причин.
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, из тех данных, которые мы получаем от военных аналитиков, мы видим, что Россия сейчас воюет в режиме "сверхусилий" и эти "сверхусилия" ей очень дорого обходятся. Страна-агрессор сжигает последние резервы и пытается совершить какие-то последние порывы.
Подытоживая Андрей Еременко, отметил, что с его точки зрения последние ракетно-дроновые удары РФ не говорят о том, что Кремль не готов к переговорам, просто Россия продолжает свое давление с целью сломать Украину. Соответственно, если ей это удастся, переговоры будут более простыми.
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