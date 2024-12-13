Каковы настоящие причины ракетных ударов РФ по Украине: есть ли смысл говорить о переговорах

В то время, когда на Западе активно говорят о переговорах Украины и РФ, рассматривают разные сценарии примирения, которое может предложить Дональд Трамп после своей инаугурации, страна-агрессор снова массированно бьет дронами и ракетами по Украине. Какова цель РФ? Не кажется ли, что таким образом Кремль показывает, что ни на какие уступки он не готов идти, а значит, и разговоры о переговорах – пустые слова и не больше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Есть несколько причин новых ударов РФ по Украине

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что смысл российских обстрелов украинской энергетики действительно имеет несколько причин.

"Первая – это нанести максимальный ущерб, собственно, энергетике и довести Украину до блекаута, экономически ее максимально подорвать. Думаю, это совершенно понятно и не вызывает сомнений. Вторая – это продемонстрировать, что Украина не является субъектной, поэтому она не должна участвовать в переговорах. С этого мы выходим на третий пункт – Россия пытается вести переговоры не с Украиной. Она стремится вести переговоры с США. Переговоры с Украиной не входят в ее повестку дня, и здесь это можно совершенно четко понять", – прокомментировал Евгений Магда.

Страна-агрессор сжигает последние резервы

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, из тех данных, которые мы получаем от военных аналитиков, мы видим, что Россия сейчас воюет в режиме "сверхусилий" и эти "сверхусилия" ей очень дорого обходятся. Страна-агрессор сжигает последние резервы и пытается совершить какие-то последние порывы.

"Это означает не то, что Россия не готова к переговорам, а это значит, что она чувствует себя как человек, бегущий на длинную дистанцию и понимающий, что перед финишем надо напрячься, чтобы точно победить", – отметил эксперт.

Подытоживая Андрей Еременко, отметил, что с его точки зрения последние ракетно-дроновые удары РФ не говорят о том, что Кремль не готов к переговорам, просто Россия продолжает свое давление с целью сломать Украину. Соответственно, если ей это удастся, переговоры будут более простыми.

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