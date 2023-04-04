Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками: подробности

Российские захватнические войска продолжают держать в напряжении Одессу. Так, сегодня ночью, 4 апреля они атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита украинскими силами обороны. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Facebook Одесской РВА.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в социальных сетях", — заявил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

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По его словам, продолжается боевая работа украинских военных, но возможна вторая волна атаки.

Юрий Крук отметил, учитывая то, что враг периодически меняет тактику, цинично обстреливая жилые кварталы, жителям Одессы стоит не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

После отмены сигнала о воздушной тревоге Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 14 ударных дронов "Shahed-136/131", которыми Россия атаковала с южного направления.

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Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что уже 4 апреля Финляндия присоединится к этому военно-политическому блоку. Он также подчеркнул, что Украина обязательно станет членом альянса, а пока нас продолжат обеспечивать военной, летальной, нелетальной и экономической поддержкой, ожидая от Киева расширения работы над долгосрочными реформами. О чём говорит расширение НАТО? Каковы перспективы у Швеции, которую затормозила Турция, а также – у Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



