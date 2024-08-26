Россия атаковала Киевскую ГЭС: можно ли разрушить ее ракетами и повторить судьбу Каховской ГЭС

Россия не сможет разрушить дамбу Киевской ГЭС ракетами, это просто невозможно, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Киевская ГЭС

"По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри", — заявил Коваленко.

Он обратил внимание, что видео с ударом по Киевской ГЭС активно распространяют в российских пабликах. При этом эксперт подчеркнул, что это делается для нагнетания паники среди украинцев не больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова 12 июля заявила , что якобы украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, таким образом, украинские власти хотят устроить провокацию против РФ. Она заявила, что абсолютно нет сомнений, что режим Зеленского начинает очередную циничную провокацию против собственного населения.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявление спикера враждебного МИД Марии Захаровой о том, что якобы действующая украинская власть готовится взорвать Киевскую ГЭС. Эксперты утверждают, что у таких заявлений есть вполне конкретная цель – посеять панику среди украинцев.

При этом известно, что 26 августа во время массированного ракетно-дронового удара по Украине Россия атаковала Киевскую ГЭС. Пока известно, о повреждениях на территории ГЭС, однако не уточняется насколько они серьезны. Впрочем, известно, что станция охватывает постройки как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную дамбу, совмещенную со зданием станции, с 20 водосбросами и судоходный шлюз. Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.





