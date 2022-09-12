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Россия активизировала присутствие в Черном море 4 больших десантных кораблей: что известно

Из-за шторма в море вражеский десант не может реализовать поставленные задачи

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия грозит с Черного моря 14 боевыми кораблями, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами", активизировала присутствие 4 больших десантных кораблей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

Россия активизировала присутствие в Черном море 4 больших десантных кораблей: что известно

Десантные корабли. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что в Черном море продолжают пребывание в ракетно безопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами". Неожиданно активизировано присутствие 4 больших десантных корабля.

По прогнозам военных, из-за шторма в море вражеский "десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи".

Однако "море может щедро подбрасывать минные сюрпризы".

"Итак, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной", – резюмируют в ОК "Юг".

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров призвал граждан не пренебрегать правилами действий при воздушных тревогах и ограничениями на посещение пляжей.

Ранее сообщалось, что российские захватчики выпустили по Днепропетровщине и Полтавщине 11 ракет.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=450034233742200&ref=sharing
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