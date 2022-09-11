Прогноз на неделю: чего ожидать Украине на военном и экономическом фронтах

Уходящая неделя оказалась для Украины довольно продуктивной. Какой прогноз на будущую неделю – чего, предположительно, ожидать Украине на фронтах, включая экономический? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Фронт россиян в Харьковской области полностью провалился

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк предполагает, что если сохранится такая же динамика контрнаступательных действий ВСУ, очевидно, что освобождение временно оккупированных территорий будет происходить очень быстро.

"Фронт россиян в Харьковской области полностью провалился. Это свидетельствует о том, что был произведен холодный расчет и четкое планирование со стороны Генштаба ВСУ. И, конечно, о мастерстве украинских воинов в выполнении поставленных задач. Умножим это еще и на патриотический драйв. Мы знаем, за что воюем. В отличие от российских оккупантов", – поясняет Тара Семенюк.

Именно поэтому, продолжает он, в российских войсках сейчас — серьезная деморализация, они сдают фактически без боя свои позиции.

"Активное продвижение ВСУ наблюдается также на юге. Если подобные действия мы увидим еще и на Донбассе, то освобождение оккупированных территорий ускорится, – уверен эксперт. – При этом надо понимать, что динамика продвижения ВСУ зависит постоянной подпитки необходимыми вооружениями и боеприпасами со стороны наших западных партнеров. С октября должен заработать ленд-лиз – и эти поставки точно увеличатся".

Единственное, что больше всего беспокоит всех – чтобы освободили больше территорий и с наименьшими потерями

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова акцентирует, что вся Украина, затаив дыхание, в буквальном смысле, ловит новости о каждом освободившемся городе или поселке, каждом возвращенном метр нашей земли.

"Единственное, что больше всего беспокоит всех – чтобы освободили больше территорий и с наименьшими потерями. К этому будет приковано внимание каждого украинца на следующей неделе, – уверена эксперт. – Понятно, что будут новости о коллаборантах, которых активно находят правоохранители после зачистки, о погибших и замученных мирных жителях, найденных после освобождения оккупированных территорий".

Татьяна Лупова уверена, что на следующей неделе именно это будут основные темы.

"Также наблюдаем за реакцией российских пропагандистов. Мемы на их статусы в соцсетях просто рвут все рейтинги", – констатирует эксперт.

На будущую неделю анонсировано заседание в Берлине комиссии по формированию условного "плана Маршалла" по послевоенному восстановлению Украины

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает, что курс гривны к доллару будет зависеть от победы Украины на фронтах.

"Сейчас на него уже влияет эйфория, которую испытывает население из-за позитивных сводок с полей сражений. Если успехи будут продолжаться, мы увидим ревальвацию гривны. Курс будет снижаться, исходя из позитивных новостей с фронтов. Так что смотрим, как воюют ВСУ, поддерживаем, надеемся на увеличение наступательных действий", – говорит эксперт.

По его словам, среди позитивных событий, которые анонсированы на будущую неделю – заседание в Берлине комиссии по формированию условного "плана Маршалла" по послевоенному восстановлению Украины.

"Общая встреча, на которой вряд ли примут некое конкретное решение. Но сам факт такого мероприятия, когда разрабатывается механизм поствоенного восстановления Украины, безусловно, позитивный сигнал", – говорит Александр Охрименко.

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