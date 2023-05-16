России предсказывают катастрофическое падение рождаемости

Россия в разгар войны оказалась в настоящей демографической яме: рождаемость падает уже несколько лет и вряд ли в ближайшие годы вернется к росту. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Би-би-си.

Демографический кризис в РФ будет усугубляться

В марте рождаемость в стране — количество детей в пересчете на одну тысячу человек — снизилась более чем на 3%. В феврале она упала более чем на 6%. Это произошло далеко не впервые: по итогам 2022 года она упала почти на 7%. С 2015 года этот показатель снижался каждый год без перерыва. В последний раз рождаемость в России стабильно росла в течение нескольких лет в начале 2000-х годов.



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Коэффициент рождаемости ниже 2,1 не обеспечивает воспроизводство населения — каждое новое поколение будет меньше, чем предыдущее. Именно это и происходит в России. По итогам 2022 года суммарный коэффициент рождаемости, по подсчетам Росстата, составил 1,42 ребенка на одну женщину против 1,5 в 2021 году. Эти данные могут быть немного занижены, отмечают демографы, так как частично основаны на переписи населения — а последняя перепись была плохого качества. Реальный коэффициент может составлять 1,47-1,48.

Нападение России на Украину, санкции и вызванный ими экономический кризис наложились на спад "демографической волны".

В 2022 году в России родились 1,306 млн человек. Росстат в своем базовом прогнозе оценивает, что в 2023 году родится 1,292 млн.

"Если в этом году будет меньше, чем 1,25 млн, это будет точно ниже, чем в любой мирный год вообще. И, скорее всего, даже ниже, чем в 1943 году. И предыдущий во времени такой год — это где-то рубеж XVIII-XIX веков", — объясняет независимый демограф Ракша.

В случае окончания войны в Украины или объявления перемирия, демографы надеются на положительную динамику деторождения в РФ.



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