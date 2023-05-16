Министр финансов объяснил, почему не стоит возвращать надбавку в 30 тысяч всем военным

Министр финансов Украины Сергей Марченко убежден, что возврат доплат по 30 тысяч гривен всем без исключения военным будет демотивировать украинских защитников. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в интервью деловому изданию Forbes Украина.

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По словам Марченко, принятая Верховной Радой в начале апреля поправка в нормативную базу, возвращающую доплаты всем без исключения военным, "не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию".

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Марченко отметил, что это не устраивает и военное командование, в частности.

"Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу", — рассказал он.

Как передает DW, также чиновник подчеркнул, что сохранение доплат всем военным, а также работникам других силовых структур потребует значительного повышения налогов, поэтому такой вариант событий маловероятен. На этом фоне министр пояснил, что задача рабочей группы, созданной в парламенте после принятия поправки о возврате доплат в 30 тысяч гривен, — найти решение, которое будет максимально полезным для Вооруженных сил Украины и посильным для государственного бюджета.

После полномасштабного вторжения России государство обязалось выплачивать украинским военным доплаты к регулярному денежному обеспечению – 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой или 30 тысяч гривен за службу в тылу. Однако за неимением средств в январе 2023 года правительство внесло изменения в свое постановление и отменило с 1 февраля централизованные и безусловные доплаты в размере 30 тысяч гривен тем военным, которые работают в тылу. Для тех, кто на передовой, доплаты оставили.

Отмена выплат вызвала критику среди военных. Было зарегистрировано несколько петиций на сайте президента с требованием вернуть доплаты, которые поддержало необходимое для рассмотрения количество людей. Депутаты также представили несколько проектов законов, которые позволили бы вернуть выплаты, в частности хотя бы для медицинских, логистических и других важных подразделений. Наконец, 10 апреля, рассматривая изменения в закон о правовом режиме военного положения, депутаты проголосовали за поправку, возвращающую 30 тысяч надбавки к зарплатам военным. В то же время, уже через день после голосования процесс принятия закона заблокировали.

Ранее в парламенте отмечали, что возвращение выплат военным потребует около триллиона гривен дополнительного финансирования.

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