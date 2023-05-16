Министр финансов объяснил, почему не стоит возвращать надбавку в 30 тысяч всем военным

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Константин Куликов
Министр финансов Украины Сергей Марченко убежден, что возврат доплат по 30 тысяч гривен всем без исключения военным будет демотивировать украинских защитников. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в интервью деловому изданию Forbes Украина.
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По словам Марченко, принятая Верховной Радой в начале апреля поправка в нормативную базу, возвращающую доплаты всем без исключения военным, "не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию".
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Марченко отметил, что это не устраивает и военное командование, в частности.
"Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу", — рассказал он.
Как передает DW, также чиновник подчеркнул, что сохранение доплат всем военным, а также работникам других силовых структур потребует значительного повышения налогов, поэтому такой вариант событий маловероятен. На этом фоне министр пояснил, что задача рабочей группы, созданной в парламенте после принятия поправки о возврате доплат в 30 тысяч гривен, — найти решение, которое будет максимально полезным для Вооруженных сил Украины и посильным для государственного бюджета.
После полномасштабного вторжения России государство обязалось выплачивать украинским военным доплаты к регулярному денежному обеспечению – 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой или 30 тысяч гривен за службу в тылу. Однако за неимением средств в январе 2023 года правительство внесло изменения в свое постановление и отменило с 1 февраля централизованные и безусловные доплаты в размере 30 тысяч гривен тем военным, которые работают в тылу. Для тех, кто на передовой, доплаты оставили.
Отмена выплат вызвала критику среди военных. Было зарегистрировано несколько петиций на сайте президента с требованием вернуть доплаты, которые поддержало необходимое для рассмотрения количество людей. Депутаты также представили несколько проектов законов, которые позволили бы вернуть выплаты, в частности хотя бы для медицинских, логистических и других важных подразделений. Наконец, 10 апреля, рассматривая изменения в закон о правовом режиме военного положения, депутаты проголосовали за поправку, возвращающую 30 тысяч надбавки к зарплатам военным. В то же время, уже через день после голосования процесс принятия закона заблокировали.
Ранее в парламенте отмечали, что возвращение выплат военным потребует около триллиона гривен дополнительного финансирования.
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