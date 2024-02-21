Романенко: Нам сейчас сложно проводить оборонные операции, не то что брать Крым

На самом деле, говорит Игорь Романенко, Украина сейчас не до отвоевания Крыма.

Игорь Романенко

"Нам сейчас сложно проводить даже оборонные действия. Нужно делать выводы по ведению боевых действий в прошлом году. Необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не находиться в своих иллюзиях",

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, в первую очередь нужно провести успешную оборонительную операцию. И только после этого, добавляет он, думать о контрнаступательных действиях. При этом, по его словам, все должно основываться на реальных возможностях, а не на авантюрном подходе.

При этом, говорит Романенко, Крымский мост ВСУ будут подрывать по необходимости, которая теоретически может возникнуть уже в конце этого года.

"Реакция России на это, безусловно, будет болезненной. Разрушение Крымского моста станет серьезным эпизодом в боевых действиях, поэтому нужно будет тщательно подобрать момент, прежде всего с военной точки зрения",

– подчеркни эксперт.

Вместе с тем Романенко подчеркнул, что принципиальным моментом является то, что Украина ни в коем случае не должна отказываться от своих территорий.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что Крымский мост упадет, возможно, это произойдет уже в 2024 году. О чем-то подобном также говорил и глава СБУ Василий Малюк.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Игоря Романенко, война с Россией может продолжаться еще два-три года . Все будет зависеть от помощи Запада, который помогает Украине ровно настолько, чтобы она не проиграла России. Вместе с тем, добавил эксперт, через несколько месяцев станет ясно, какую стратегию изберут партнеры нашей страны. Во всяком случае, добавил он, все это точно будет иметь последствия на то, что будет происходить на фронте.