Риск применения ядерного оружия: когда Путин может ударить ядеркой по версии ИИ

Недавно секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о реальном риске применения Россией тактического ядерного оружия. По его словам, это может произойти при прорыве фронта или масштабной мобилизации в РФ, чтобы радикально изменить ситуацию в пользу агрессора. Такие предупреждения раздаются на фоне обновленной российской ядерной доктрины 2024 года, расширившей основания для использования ядерного оружия. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, насколько это вероятно и куда может быть нацелен удар.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наиболее вероятным остается сценарий использования тактического ядерного оружия как инструмента политического шантажа без фактического применения. Вероятность реального удара оценивается как низкая, но не нулевая, и растет только при критических поражениях или потере контроля над эскалацией. В случае применения наиболее вероятными целями могли бы стать военные группировки на линии фронта или инфраструктура вблизи нее, однако последствия быстро вышли бы за пределы локального конфликта и повлекли бы за собой глобальный кризис безопасности.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что, несмотря на тревожные заявления, считаю прямое применение Россией тактического ядерного оружия в ближайшие месяцы маловероятным. Кремль достигнет желаемого эффекта устрашения, продолжая угрозы и провокации вроде атак на Запорожскую АЭС. Реальное же использование ТЯЗ станет возможным только в случае катастрофического краха российского фронта и прямой угрозы потерять аннексированные территории. Однако и тогда это будет скорее акт отчаяния, чем просчитанный военный шаг.

Чат-бот Grok отмечает, что вероятность применения тактического ядерного оружия остается низкой в ближайшие месяцы, но не нулевой. Россия будет продолжать ядерный шантаж, чтобы сдерживать поставки дальнобойного оружия Украине и ускорить переговоры на выгодных условиях. Удар, если произойдет, вероятно, будет демонстративным – по военным объектам или прифронтовым позициям, а не по большим городам во избежание тотальной эскалации. Однако переход порога может привести к непредсказуемым последствиям, включая прямую конфронтацию с НАТО. Украина должна усиливать готовность, развивать противоракетную оборону и международную коалицию для сдерживания. Лучший сценарий – сдерживание через единство Запада и укрепление ВСУ. Общая вероятность на 2026 год – не выше 10-15% при отсутствии катастрофического прорыва.

Анализ прогнозов ведущих моделей искусственного интеллекта свидетельствует о полном консенсусном единстве с заявлением Романа Костенко: реальная вероятность применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯЗ) пока остается низкой. Обновленная ядерная доктрина РФ и агрессивная риторика Кремля являются, прежде всего, инструментами политического шантажа, психологического давления и сдерживания Запада. Переход от угроз к реальному удару маловероятен и возможен лишь как "акт отчаяния" в случае катастрофического краха российского фронта или прямой угрозы потери контроля над оккупированными территориями. В случае худшего сценария целями станут военные объекты, логистические узлы или прифронтовые позиции ВСУ. Однако даже демонстрационный удар не принесет Москве военной победы, а спровоцирует глобальный кризис, жесткий ответ НАТО и полную изоляцию агрессора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, решится ли Путин ударить ядеркой по Киеву.



